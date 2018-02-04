Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geliştiricinin yaşadığı sorunlar neticesinde tamamlanamayan binalarda inşaat belli bir seviyedeyse proje bitiriliyor, ya da tüketicinin ödediği para hesaplanıp geri ödeniyor.

3 yıl süren çalışmalar sonrası tüketiciyi koruyan bu sistemi devreye soktuklarını belirten Rosenberg & Parker Türkiye CEO’su Meltem Gezen; “Bina tamamlama sigortası, bir kefalet sigortası türüdür. Sigortalı ve sigortacı gibi taraftan ziyade sigortacı, sigortalı ve tüketici olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Bu poliçenin teminat altına aldığı yükümlülük, bahsi geçen konutun tamamlanması ve teslim edilmesini kapsıyor. Bina tamamlama sigortası tüketicilerin, ön ödeme yoluyla aldıkları ev için yaptıkları ödemeleri teminat altına alıyor.

Tepe İnşaat’la bir sözleşme yaptık ve ilk poliçemiz oldu. Sigortayı yazabilmek için gerekli sermaye sistemini 2016’da tamamladık biz. Bu süreç içerisinde GYODER ve KONUTDER üyeleriyle görüştük, fikir aldık. Şimdi İNDER’le görüşeceğiz. 4-5 yeni poliçe hazırlığımız devam ediyor” dedi.