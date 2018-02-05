Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplu Konut İdaresince (TOKİ), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde inşasına başlanan 176 bin 329 konutun 137 bin 94’ü tamamlandı. TOKİ Başkanı Ergün Turan “Diğer konutlarımızın inşası hızla devam ediyor. Bölgeden gelen yoğun talebi karşılamak için vitesi arttırdık. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde terörden zarar gören vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla büyük konut hamlesi devam ediyor. Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Hakkâri ve ilçelerinde yıkılan ve tahrip olan binaların yerine, 24 bin 435 yeni konutun inşasına başladık. Buralar, halkımızın beklentilerine cevap veren, güçlü fiziki, sosyal altyapısı bulunan yeni yerleşim alanları... Bir yandan sosyal donatı alanları ile kamuya yönelik uygulamalar da geliştiriyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya 62 hastane, 298 okul, 9 kütüphane, 178 cami, 6 sevgi evi, 4 spor salonu, 17 sağlık ocağı, ticaretin gelişmesi ve bölgelerde ekonomik canlılığı artırmak için 196 ticaret merkezi de inşa ettik” diye konuştu.