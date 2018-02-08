Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ



Türkiye’nin markalı konut geliştiricilerinden Nef, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin 2017 gerçekleşmelerini ve 2018 planlarını gazetelerin ekonomi yöneticileriyle paylaşan Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, finansal olarak oldukça başarılı bir yılı geride bıraktıklarının altını çizerken, gayrimenkul sektörüne yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Bugün gayrimenkulde, “şeffaflık” konusunda ciddi bir eksiklik olduğunu belirten Erden Timur, bu konuda atılacak adımların Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik kalkınmasına da büyük katkı sağlayacağını söyledi. Nef olarak, sektörün en likit firmalarından biri olduklarını ifade eden Timur, “Bizim kasamızda her zaman 300-400 milyon TL nakdimiz oluyor. 5 milyar TL’lik aktif büyüklükle sektörde açık ara lider konumdayız. Bunun en büyük sebebi şeffaflık ve disiplin. Uluslararası denetim firması KPMG tarafından her yıl düzenli olarak denetleniyoruz. Finansal raporlarımızı da Kamuoyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlıyoruz” dedi.



CİRO HEDEFİ 2,1 MİLYAR

Nef’in 2017 yılındaki performansına ilişkin de açıklamalarda bulunan Erden Timur, “2016 yılını 1,2 milyar TL’lik ciro ile tamamlamıştık. 2017 yılında ise bin 950 konut satışı ve 1,5 milyar TL ciro ile üst üste dördüncü yıl da sektör liderliğimizi koruduk. Capital 500’ün son araştırmasına göre sektör ikincisinin iki katı, sektör üçüncüsünün ise üç katı ciro elde etmiş durumdayız. Dördüncü senemizde 1 milyar TL’yi bulduk, altıncı senemizde 1,5 milyar TL ciro rakamına ulaştık. Cumhuriyet tarihinde, milyar TL ciroya en hızlı ulaşan firmayız. Bu yılki hedefimiz de ciroda 2,1 milyar TL’nin üzerine çıkmak” diye konuştu.

Boğaz’a dev proje

Erden Timur, 2018 yılında toplam 3,4 milyar TL’lik büyüklüğe sahip 6 projenin lansmanını gerçekleştireceklerini de dile getirdi. Timur, projeler hakkında şu bilgileri verdi: 1,5 milyar TL yatırım büyüklüğü olan Nef Kandilli, Kandilli’de boğaz manzaralı 70 dönüm arsa üzerinde Emre Arolat’ın çizdiği 406 konutluk bir projemiz olacak. Nef Koruköy, FIBA ortaklığında yürüttüğümüz Çekmeköy projelerinden üçüncüsü Nef Koruköy’ü hızlı satış grafiği sayesinde, planlanandan 1,5 sene önce 2018’de satışa çıkacağız. Yatırım tutarı 600 milyon TL. Nef Beylerbeyi ve Nef Nakkaştepe, Anadolu Yakası’nda boğaz manzaralı 2 butik projemiz olacak. 250 milyon TL proje büyüklüğüne sahip. 500 milyon TL proje büyüklüğü olan Nef Gölköy de Nef Yalıkavak’ın ardından 2. Bodrum projemiz Bodrum’un en değerli bölgesi olan CennetKoyu bölgesinde olacak. 44 dönümlük denize sıfır arazi üzerine her biri oturduğu topografyaya özel olarak tasarlanmış 42 müstakil villa yer alacak. Emre Arolat tarafından çizilen projede, arsa üzerinde yer alan 102 çam ağacının hiçbirine dokunulmadan inşaat tamamlanacak.