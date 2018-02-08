Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

150 dönüm arazi üzerine inşa edilen The BO Viera’da; 330 adet villa ve rezidansı,7 adet iş yeri ve 85 odalı bir otel yer alacak. Büyüklüğü ve denize yakınlığıyla dikkat çeken projede ilk etabın, 2019 yılı sonunda teslim edilmesi planlanıyor. BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, son yıllarda enerjilerinin önemli kısmını uzun zamandır Bodrum’a ayırdıklarını söyledi. Bezci “Projeyi kurgularken hem Bodrumluları, hem de bu güzide kasabada yaşamak isteyenleri dinledik. Talepleri çok yönlü tecrübelerimizle birleştirdik ve ortaya Bodrum’un en büyük ve sofistike projesi çıktı” dedi.