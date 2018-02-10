Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırımcının elini kolunu bağlayan yüksek faizin, konut yatırımcısını da konut alacısını da zorladığı belirtildi. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, faizlerin geldiği noktada ne konut edinmek isteyen vatandaşların, ne de konut veya sanayi yatırımcılarının bir şey yapmasının mümkün gözükmediğini belirterek, “Faiz oranlarının mutlaka yüzde 1’in altında olması gerekir. Eğer Türkiye bir şeyi aşacaksa, herkes kârlarını minimize noktaya çekip fedakârlık ediyorsa bankalar da rakamları bir kez daha gözden geçirmeli.” diye konuştu. Turan, zaman zaman konu edilen Konutbank tarzı yapı talebinin ise konut finansmanını çözmeyeceğini ancak aşama olacağını söyledi.



EVSİZ MAĞDUR KALMAYACAK

Ergün Turan, 60 bin sosyal konut üreterek geride bıraktıkları 2017 yılının ardından, 2018 yılında da 60- 70 bin arası konut üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Turan “Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkâri’de terör mağduru vatandaşlarımız için 25 bine yakın konut inşaatına başladık. 2017 yılı sonunda teslim ettiklerimiz var, 2018 yılında tamamına yakınını teslim etmiş olacağız” dedi.

Ergün Turan, İstanbul’da Silivri, Kayabaşı, Hoşdere ve Tuzla bölgesinde yeni projeler yapacaklarına dikkati çekerek, “Bu zor da olsa, biz kamu birimiyiz. Amacımız sosyal konuta erişmek isteyen vatandaşlarımıza sosyal konut yapmak. İstanbul’da da bu hedeften vazgeçmiş değiliz. Biz bu yıl içerisinde Silivri’de mart ayının ortalarında bin 400’e yakın konuta başlamış olacağız. Bu yıl içerisinde de kuralarını çekerek, seneye de teslim etmiş olacağız.” diye konuştu. Türkiye’nin dört bir yanında sanayi siteleri de yaptığını söyleyen Turan, bu sitelerde yaklaşık 45-50 bin kişinin istihdam edileceğini vurguladı.

TOKİ’den 4 mega park geliyor

İdare olarak büyük çaplı park projeleriyle ilgilendirdiklerini söyleyen Turan “Bunu TOKİ Park olarak isimlendirdik. İstanbul’da şu anda 4 tane büyük çaplı çalışmamız var. Birincisini bu yıl içinde açmış olacağız.” dedi. Şu anda İstanbul Kayabaşı’nda tamamlandığında toplam 2 milyon metrekare olacak bir park yaptıklarını, şu an 350 bin metrekaresini ihale ettiklerini söyleyen Turan “Örnek bir tesis olacak. Ağaçlarla, yürüyüş yollarıyla ekolojik bir park inşa ediyoruz. İnşallah bu sonbahar aylarında açmış olacağız. Bunların artık daha büyük çaplılarını yönetmek istiyoruz. Bu şekilde müjdeleyeceğimiz 2-3 yer daha var. İstanbul’da vatandaşlarımızın beklentisi olan, ‘TOKİ buralara ev yapmasa da şöyle yapsa’ diyeceği, Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı olan yerler var. Onları çalışıyor. Çok ses getirecek yerler. Onları daha sonra duyuracağız. İstanbul’da şu anda 4 tane büyük çaplı çalışmamız var.” diye konuştu.