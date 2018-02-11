Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket bünyesinde veya banka kredili ödeme seçenekleriyle ev sahibi olunabilen Nef Bahçelievler'de fiyatlar 591 bin liradan başlıyor.

Ağustos 2019’da teslimleri gerçekleştirilecek olan proje 44 bin 326 metrekarelik arsa alanı üzerinde yükseliyor. 6 ile 20 kat arasında değişen blokların bulunduğu Nef Bahçelievler’de dairelerin yanı sıra ticari birimlere de yer veriliyor. Şehrin merkezindeki lokasyonuyla öne çıkan projede arsanın 25 bin metrekarelik bölümünü peyzaj oluşturuyor. 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım büyüklüğüne sahip olan projenin hemen önünde yer alan tramvay hattı konut alıcılarına avantaj sağlıyor.