Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul Danışmanlığı ülkemizde yıllar boyunca emeklilik sonrası ek gelir elde edilebilecek bir iş gözüyle bakılırken, günümüzde birçok girişimcinin yeni yatırım alanına dönüştü. Küçük bir bütçe ile kendi işinin patronu olmak isteyen bir çok üniversite mezunu gayrimenkul sektörüne yöneliyor. Sektöre bir çok üniversite mezunu kişi, Broker (ofis sahibi) ya da Gayrimenkul Danışmanı olarak giriş yapıyor.

Küçük bir sermaye ile kendi işini kurmak isteyen üniversite mezunlarının gayrimenkul sektörüne yöneldiğini belirten ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, “Gayrimenkul danışmanlarının yaş aralığı her geçen gün düşüyor, eğitim seviyesi ise yükseliyor. Üniversite ve yüksek lisans mezunu birçok girişimci, Gayrimenkul Danışmanlığı sektörüne yöneliyor. Bunun altında küçük bir bütçe ile kendi işini kurabilme etkeni yatıyor” dedi.