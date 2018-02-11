Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut ise bölgede bugüne kadar, geliştirdiği konut projelerinin yanında eğitim tesisleri, sosyal tesisler, camiler, resmi kurumlar gibi sosyal yaşama dönük birçok proje geliştirmeye devam ediyor. Projelerle Başakşehir’i ihya eden kurum, ilçeye bugüne kadar yaklaşık 29 bin bağımsız bölüm, 328 derslikli 10 okul, 5 kreş, 3 sağlık tesisi ve 4 adet cami inşasına imza attı. Başakşehir’deki yatırımları değerlendiren Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum; “Planlı şehircilik anlayışının ilk örneklerinden olan Başakşehir’de 1995 yılından günümüze kadar çok ciddi yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Daha önce Kuzey Yakası projemizle beraber bu bölgede 360.000 metrekareliklik şehir parkı, 37.000 metrekarelik kent meydanı, otel, ofis gibi hem iş hem sosyal yaşama yönelik faaliyetler hayata geçireceğimizi açıklamıştık. Yakın zamanda kent meydanımızı ve meydanda bulunan 5.000 kişilik camimizi hizmet verecek hale getireceğiz. Şimdi de Kuzey Yakası bölgesinde yer alan Kent meydanında yeni belediye hizmet binasının inşaatı için Başakşehir Belediyesi ile protokol imzaladık. Bölge, yeni belediye hizmet binası ile inşası devam eden projeler tamamlandığında entegre ulaşım ağları, kent meydanı, ticari üniteleri, şehir parkı ve daha birçok sosyal donatısıyla, toplumun her kesimine hitap edecek gece gündüz yaşayan bir cazibe merkezi olma potansiyeli taşıyor. İnşallah devletimizin de desteği ile büyüyen ve gelişen Türkiye için katma değer oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.