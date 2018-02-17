Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yer alacak projeler hakkında bilgi veren Demir, “Sefaköy Halkalı’da 130 bağımsız bölümden oluşan bir projemiz olacak. Ruhsatımızı aldık, nisan ayında başlamayı düşünüyoruz. Nisanda, Avrupa Konutları’yla yine Hadımköy bölgesinde bir projemiz var. Yaklaşık burada da 600’e yakın daire, 40’a yakın iş yeri öngörüyoruz. Büyükçekmece’de Araplar ile yapacağımız Albatros projesinin ruhsatını aldık. 2018 yılında ona başlamış olacağız. Seyrantepe’de 400, Göktürk’te de 200 konuttan oluşacak kentsel dönüşüm işlerimiz var, onların da sonlarına geldik” değerlendirmesinde bulundu.

Demir Romance ve Demir Lavida projelerinde satışların devam ettiğini vurgulayan Demir, Anadolu’daki ilk projelerini de İzmir’de hayata geçireceklerini ifade etti. Demir, İzmir’in en güzel yerinde 60 dönüm arsa üzerinde konut, ofis ve otelden oluşan karma bir proje geliştireceklerinin bilgisini vererek, bunun dışında Aydın, Konya, Eskişehir’de de proje geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Arazi fiyatları düşecek

Demir, Türkiye’de arsa maliyetlerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, “Almanya’nın, Ukrayna’nın merkezinde de iş yapıyoruz. Arazi maliyeti toplam maliyetin yüzde 20-25’i seviyelerinde. Bizde yüzde 50’lere kadar çıkıyor. Ancak şu sıralar markalı konut projelerindeki durgunluk arazi fiyatlarını düşürecektir. Sektör yine gerçek oyunculara kalacak” diye konuştu.

Pahalı konut satılmıyor

Konutta KDV oranının alıcıyı korkuttuğunu söyleyen Demir, “Daha çok metrekaresi 3-6 bin lira olan konutlar satılıyor. 6 bin liranın üzeri zor” dedi.