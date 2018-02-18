Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulunduğu bölgenin ortalama değerinin altındaki fiyatlarla konut alıcılarına karlı bir yatırım imkânı sunan firma, projesinde 36 ay 0,29’dan başlayan oranların yanı sıra kişiye özel ödeme planıda sağlıyor.

TEM ve Basın Ekspess yolunun yanı başında yükselen Huzurlu Marmara Güneşli, ulaşılabilir fiyatları ve avantajlı ödeme seçenekleriyle yatırımcılara sunuluyor.

Markalı konut projesi Huzurlu Marmara Güneşli ile alıcılarına yüksek prim potansiyeli sunan Huzurlu İnşaat, konut alımını kolaylaştıran kampanyalarıyla yatırımcılarına ve yaşam ortaklarına yüksek kazanç sağlamayı sürdürüyor.