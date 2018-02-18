Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güçlü ortaklık yapısıyla her adımda yükselen kalite standartlarını hedef edinen Tema İstanbul, hayat kalitesini daha da ileri taşımak amacıyla yeni etap projelerini müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerine göre şekillendirmeye devam ediyor. Proje, büyüklüğü açısından standart gayrimenkul geliştirme projelerinden ayrışırken şehrin ve çevresinin değerlenmesine de katkı sağlayan bir sorumlulukla yürütülüyor.

Tema İstanbul’da oturuma hazır konut fırsatları devam ederken, benzersiz imkânları ile kaliteli bir yaşam vadeden 2. Etap “Tema İstanbul Bahçe” projesinde de inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Atakent’in en gözde projesi olarak yükselen Tema İstanbul’un “Bahçe” Etabı; sunduğu şık detayları, estetik mimarisi, geniş balkonlu daireleri, yemyeşil bahçe manzaraları ile “daha fazlasını” talep eden müşterilerini cezbediyor. Bölgede ihtiyaç duyulan butik yaşamı akılcı çözümler üreterek geliştiren Ortak Girişim, “Bahçe” Etabını mega projenin en değerli parçası olarak konumlandırıyor.



AİLE ÖNCELİKLİ PROJE

Büyüklükleri 79 metrekare ile 216 metrekare arasında değişen “Tema İstanbul Bahçe” etabında 1+1’den 4+1’e 363 daire yer alıyor. Aile odaklı konut projesi özelliğiyle markalı konut sektöründe özel bir yer edinen Tema İstanbul, “Tema İstanbul Bahçe” etabında da en yaşanabilir proje niteliğini arttırarak sürdürüyor. Türkiye’nin sembol projesi Tema İstanbul’un “Bahçe” Etabında daire teslimleri 30 Haziran 2019 olarak planlanıyor. Yerleşim, eğlence ve sosyal hayatı beraber sunarak İstanbulluları yepyeni bir yaşam kültürü ile buluşturan Tema İstanbul’un 2. Etabı; balkonda, terasta manzara keyfi sunarken eğlence dünyasına da yepyeni bir soluk kazandıracak. 2. Etabın eğlence ve alışveriş alanlarını oluşturan kısmında toplam 338 bin metrekare arsa alanı üzerinde kurulacak eğlence parkı yer alacak.