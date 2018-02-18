Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sur Yapı Antalya Evleri'nde 1+1 daireler 107 bin liradan, 2+1 daireler 217 bin liradan ve 3+1 daireler 317 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcılara sunuluyor. 1 milyon 300 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen Sur Yapı Antalya projesinde 70 bin kişi yaşayacak. Home ofis ve dükkan seçeneklerinin de yer aldığı Sur Yapı Antalya'da tüm ihtiyaçlara cevap verecek sosyal donatı alanları bulunuyor. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projeleri arasına giren Sur Yapı Antalya projesinde ev almak isteyenlere cazip ödeme kolaylıkları sunuluyor. Amortisman süresi 14 yıl civarında olan Antalya'daki projede 249 bin metrekarelik yeşil alan ile 157 bin metrekarelik şehir parkı da yer alacak.