Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydos Ormanı’nın yanı başında, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarını taşıyan projede 60 ay vade farksız ödeme kolaylığı sunuluyor.

Her zevke hitap eden modern mimarisiyle kalite ve konfora önem veren ailelerin taleplerine cevap verecek şekilde tasarlanan Onlife projesinde 429 daire yer alıyor. Konforlu ve lüks 2+1, 3+1, 3+1 teraslı konut tiplerinin yer aldığı projede daireler 306 bin TL’den başlayan fiyatlarla konut alıcılarına sunuluyor. Şehir içi ulaşım açısından büyük avantaja sahip bir lokasyonda konumlanan proje, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 10 dakika, E-5 ve TEM Otoyoluna ise 4 km mesafede bulunuyor.