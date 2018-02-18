Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açık artırma 27 Şubat Salı saat 13.00'te TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Açık artırmaya internetten de teklif verilebilecek. Alt ve orta gelir grubuna yönelik konut üretimine finansman sağlamak için açık artırma yöntemi ile iş yerlerini satışa sunduklarını belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan; “Konut projelerinde esnaf ve yerel yönetimlerin talebi doğrultusunda şehir ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacak dükkanlar inşa ettik. Şimdi de Türkiye’nin dört bir tarafındaki konut ve işyerlerini açık artırma yöntemi ile 27 Şubat’ta satışa çıkarıyoruz.

Açık artırmaya katılacak alıcılar; Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, İstanbul, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Rize, Sakarya, Sivas, Uşak ve Yalova şehirlerinde satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecekler.

Yine 14 ilde 42 konut açık artırma usulü satışa sunacak. Bu illerimiz; Aksaray, Amasya, Ankara, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Giresun, Hatay, Karabük, Konya, Malatya, Nevşehir, Sivas ve Trabzon'u kapsıyor. 42 konutu 62 bin liradan başlayan fiyatlar ile yüzde 12, yüzde 25 peşin, 120 ve 180 ay vade seçenekleriyle sunacağız. Bunun yanı sıra Manisa Algedik'te 5 bin konutluk, Konya Meram'da ise 804 konutluk projemizi hayata geçiriyoruz”dedi.