Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabiha Gökçen-Kurtköy Metro hattının hemen önünden geçecek olmasıyla yüksek yatırım potansiyeline sahip olan projede daire fiyatları 307 bin TL’den başlıyor. İstanbul’un hızla gelişen bölgesi Kurtköy’ün gözde projesi Lensistanbul; Aydınoğlu Grup, Mah Havacılık, Egal İnşaat ve Renium Yapı ortaklığında inşa ediliyor. Kurtköy'de seçkin bir yaşamın kapılarını açan Lensistanbul’da, 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire tiplerinin yanı sıra; 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan dubleks daire seçenekleri de yer alıyor. Bünyesinde bulunan ticari üniteleri ve AVM’siyle Kurtköy’ün sembol projesi olarak konumlanan Lensistanbul, 33 bin metrekare arsa üzerinde 1.162 konut ve 85 ticari üniteden oluşan yeni bir mahalle konseptiyle hayata geçiyor.