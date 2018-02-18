Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

785 daire ile birlikte 26 ticari ünitenin yer aldığı projede daireler 60 ay 0 faiz avantajıyla 565 bin TL’den başlıyor. Projede ayrıca daire bedelinin yüzde 50'si peşin olarak verildiği takdirde kalan miktar 60 ayda, projenin yüzde 20'lik bölümü peşin verildiğinde ise bakiye 36 ayda sıfır faizle tamamlanabiliyor. Yıl sonu itibariyle teslimleri gerçekleştirilecek olan Elite Concept projesinde farklı alternatiflerde konut seçenekleri yer alıyor. 24 bin metrekare arsa üzerinde inşa edilen projede ayrıca 10 bin metrekarelik sosyal donatı ve peyzaj alanı bulunuyor.