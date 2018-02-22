Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bin 400 kişinin ev sahibi olduğu projeye gelen yoğun talep üzerine, bin 105 adet bağımsız bölümün yer aldığı Turkuaz etabı da satışa çıkarıldı. Projede lansman öncesi ilk bin 400 konutta olduğu gibi yüzde 35 peşinat, yüzde 10 bir yıl sonra ara ödeme ve kalan tutar vade farksız 36 ay Sur Yapı bünyesindeki cazip ödeme planı sunuluyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerindeki dairelerin büyüklükleri ise 55 metrekare ile 231 metrekare arasında değişiyor. Turkuaz etabında da yüzde 10 peşin indirimi devam ediyor.



TÜRKİYE’YE ÖRNEK DÖNÜŞÜM

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, yakın zaman önce Türkiye’nin en büyük ve örnek kentsel dönüşümünü başlattıklarını belirterek “Antalya’ya geleceğe miras modern ve yeni bir şehir inşa etmiş olacağız. Lansman öncesi satışa çıkardığımız 2019 yılında teslim edilecek bin 400 konutu kısa sürede sattık. Bu satışların yüzde 65’ini Antalya’ya yüzde 35’lik kısmını ise tüm Türkiye’ye ve diğer ülkelere gerçekleştirdik” dedi. Proje içerisinde 1,3 kilometre uzunluğunda bir alışveriş caddesi olacağını ifade eden Elmas “Ortasından tramvayın geçtiği caddemizde yer alan dükkânlara yoğun bir ilgi var. Satışa açılan ticarilerin yüzde 95’lik kısmının satışını tamamladık. Yeni kısımları satışa açmak için çalışıyoruz. Cadde üzerinde yer alan ofislerde de benzer bir durum var, talebi karşılamak için yeni kısımların satışlarını öne çekiyoruz’’ diye konuştu.

8 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Altan Elmas, toplamda 19 bin bağımsız bölümü 8 yıllık bir süreçte tamamlamayı hedeflediklerini ifade ederek, “Proje tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişi yaşayacak. Her yıl için 5 bin kişinin istihdam edileceği projenin yatırım değeri 8 milyar TL’yi buluyor” şeklinde konuştu.