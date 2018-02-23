Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut İZMİR

“Livin’İzmir” adıyla Mavişehir’de hayata geçirilen proje, 366 konut ve 33 ticari üniteden oluşuyor. 1+1 daire fiyatlarının 630 bin TL’den başladığı projede, ön lansman döneminde 40 adet daire satışı yapıldı. Livin’İzmir için düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Cengiz İnşaat Gayrimenkul Yatırım Koordinatörü Mehmet Cengiz “Babamın İzmir’de yaşaması ve benim şehirdeki eğitim sürecim, konuta İzmir’den giriş yapmamıza vesile oldu. Bu amaçla Mavişehir’de 200 dönümlük arazi aldık. Arazinin 35 bin metrekaresinde Livin’İzmir projesinin inşaatına başladık. Kaba inşaatı tamamlandıktan sonra satışlara başladık. Proje, 2019’un Mart ayında tamamlanacak. Livin’İzmir’de 90 metrekare 2+1 daireler 1 milyon 110 bin TL’den, 120 metrekare 3+1 daireler 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor. Bu bölgede konut stoğu 20-25 yaşında. Yeni projeler yok. Buna rağmen metrekare fiyatları 8 bin TL’ler civarında. Bizim projemizde de 8 bin TL... Bu arazimizde yeni etaplar da geliştireceğiz. Toplam 6 etap hâlinde olacak projelerimiz ile, 2 bin-2 bin 500 konut yapmayı hedefliyoruz. Bu proje de büyük dairelere sahip, özellikle yaşamak amaçlı alınıyor. Bölgenin gelecekte değerlenecek olması, yatırımcı için de cazip fırsat sunuyor” diye konuştu.