Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa “Yüksek faiz oranlarının caydırıcılığı nedeniyle insanlar ev alımını erteledi. Şu anda ev arayan kesim, orta ve alt gelir grubu. Müteahhitler de elini taşın altına koymalı, faizler düşünce fiyatları artırmamalı. Maalesef böyle kısır bir döngü var; kredi faizleri düşünce bazıları zam yapıyor. Şu anda konut fiyatlarında, faize göre indirime bile gidilmeli” dedi. İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da, yüksek faizlerin, projelerin durması manasına geleceğini söyledi. Durbakayım “Projelerin durması ve satışların yavaşlaması, toplam istihdamın yüzde 5-6’sını yapan inşaat sektörünün zora girmesi demek” diye konuştu. Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal ise şunları söyledi: Biz sektörümüzü canlı tutmak için her türlü adımı atıyoruz. Bankalardan da benzer tutumu bekliyoruz.