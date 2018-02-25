Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Amacımız, Türkiye’de konut ihtiyacı olan kesimin yüzde 85’ini oluşturan orta ve alt gelir seviyesine sahip kesim için, ayda 2 bin lira taksitle alınabilecek konutların yer alacağı modern yaşam alanları oluşturmak. Konut maliyetinin düşük olması için devlet desteği de şart. Bu bölgelerde yapılan işlerde alım satım vergisi, noter harçları dâhil her türlü harçlar kaldırılmalı. KDV muafiyetinin sağlanması da çok önemli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın böyle bir proje geliştirmeyi uygun görmesi halinde İNDER her zaman görev almaya hazır”dedi.