Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘’Modern dokunuşlarla tarihin içinde yaşayın" sloganı ile tanıtılan Cer İstanbul’da ön talep toplanıyor. 10 blokta 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 ve 6+1 daire tiplerinin yer aldığı projede 125 rezidans ile 80 loft daire bulunuyor. 40 bin metrekare inşaat alanı üzerinde karma konseptli olarak tasarlanan Cer İstanbul projesi rezidans, otel, ticari ünitelerden oluşuyor.

Yedikule Zindanları'na yakın konumda olan Cer İstanbul projesinin Nisan 2020'de teslim edilmesi planlanıyor.