Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ocak satışlarında ilk 10 içerisinde bulunan Antalya’da 427, Bursa’da 161, Yalova’da 90, Trabzon’da 82, Ankara’da 71, Sakarya’da 51, Mersin’de 42 ve Muğla’da 41 konut satıldı. İlk kez sıralamaya giren Samsun’da da 36 konut yabancılar tarafından satın alındı. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2012 tarihinde yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırıldığını ve her geçen gün satışların arttığını söyledi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Gürcistan gibi bazı ülkelerde arsa payı değil, taşınmazın ancak belirli bir süre ile kullanım hakkının satın alınabildiğine dikkati çeken Özelmacıklı “Bizde ise yabancıya satışta topraktan da pay veriliyor. Örneğin, 2018 yılı Ocak ayı itibarı ile İstanbul’da 13 bin 711 parselde yabancıların yeri var. Parsellerin toplam alanı ise 4 milyon 337 bin 851 metrekare. Bu sayı 2014 yılının yaklaşık yüzde 80 fazlası” dedi.