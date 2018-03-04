Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. Raporda; inşaat malzemesi sanayisinin 2017 yılında yaşanan üretim artışında; yurt içinde sektörde hızlanan büyümenin ve yurt dışında iyileşmeye başlayan pazarların etkili olduğu, inşaat malzemesi sanayisinde son 5 yılın en yüksek üretim artışı gerçekleştiği ifade edildi.



ALT SEKTÖRDEN 22’SİNDE ARTIŞ GÖZLENDİ

2017 yılında inşaat malzemeleri alt sektörlerindeki sanayi üretiminde 26 alt sektörden 22’sinde üretim geçen yıla göre arttı. İnşaat malzemeleri sanayisinde ağırlıklı yeri olan sektörlerden 12’sinde yıllık üretim artışı çift haneli rakamlar rapora yansıdı. Kapı ve pencere, inşaat amaçlı beton ürünleri, düz cam, musluk vana ve valfler, seramik sıhhi ürünler ile çimento ve kabloların üretiminde yüzde 10’un üzerinde büyüme gerçekleşti.



YAPI RUHSATLARI YÜZDE 31,8 ARTTI

2017 yılında alınan toplam yapı ruhsatları metrekare bazında yüzde 31,8 artarak 270,7 milyon metrekare oldu. Böylece 2017, son 3 yılda en yüksek yapı ruhsatı alınan yıl oldu. 1 Ekim 2017’de yürürlüğe giren yeni imar düzenlemelerinin sınırlayıcı etkilerinden kaçınmak için alınan konut yapı ruhsatları büyümede etkili oldu.

İnşaat sektöründe önemli bir veri olarak kabul edilen yapı izinleri 2017 yılında yüzde 6,6 artarak 161,1 milyon metrekareye yükseldi. Konut tarafında yapı izinleri yüzde 9,4 genişledi ve 125,7 milyon metrekare olarak gerçekleşti.



KONUT SATIŞLARI 2018’E ARTIŞLA BAŞLADI

Konut satışlarına getirilen teşviklerin konut üretimini hızlandırdığı görüldü. Konut satışları 2018 Ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre yüzde 1,7 artarak 97 bin 019 oldu. 2018 yılı Ocak ayında satışlarda yaşanan artış yatırımcıları mutlu etti.