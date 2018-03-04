Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alandaki ödüllü mimarlık ofisleri arasında yer alan Baraka Mimarlık, tarihi ve yeşil dokusuyla İstanbul’un oksijen deposu konumundaki Riva’da hayata geçirilecek projede örnek teşkil edecek donatılara sahip bir proje tasarlıyor. Bölgenin yeşil dokusuna uyum sağlayacak bir çizgide tasarlanan proje, konseptiyle Riva bölgesine de özgün bir kimlik kazandıracak.

869 bin 362 metrekarelik konut alanı ve 206 bin 497 metrekarelik özel orman bulunan arazide müstakil bahçeli villa konseptinde özel proje geliştiriliyor.

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO güvencesinde, Yılmaz İnşaat’ın güçlü sermaye yapısı ve vizyoner yatırım anlayışıyla geliştirilen Riva projesi, bölgenin doğal yapısına uyum sağlayacak, az katlı ekolojik donatılarla hayata geçirilecek.