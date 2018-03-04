Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fiyatların 442 bin liradan başladığı projede; peşin ödemelere yüzde 10 indirim uygulanıyor. Sıfır peşinatla 18 ay vade farksız taksit imkânı sunulan The Holl Life&Business’ta peşinat oranına göre kalan miktar alternatifli ödeme seçenekleriyle kapatılabiliyor. Mimari tasarımıyla öne çıkan ve 20 bin metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükselen The Holl Life&Business projesinde 90 adet ofis ile home-ofisler yer alıyor. Projede 75 metrekareden başlayan alanlar modüler birleştirme sistemiyle 1.500 metrekareye kadar yükseltilebiliyor. E-5 Otoyolu, Sabiha Gökçen Havalimanı, Metro, hastane ve AVM’ye yakın konumda inşa edilen projede teslimler Temmuz 2019’da gerçekleştirilecek.