Fiyatların 442 bin liradan başladığı projede; peşin ödemelere yüzde 10 indirim uygulanıyor. Sıfır peşinatla 18 ay vade farksız taksit imkânı sunulan The Holl Life&Business’ta peşinat oranına göre kalan miktar alternatifli ödeme seçenekleriyle kapatılabiliyor. Mimari tasarımıyla öne çıkan ve 20 bin metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükselen The Holl Life&Business projesinde 90 adet ofis ile home-ofisler yer alıyor. Projede 75 metrekareden başlayan alanlar modüler birleştirme sistemiyle 1.500 metrekareye kadar yükseltilebiliyor. E-5 Otoyolu, Sabiha Gökçen Havalimanı, Metro, hastane ve AVM’ye yakın konumda inşa edilen projede teslimler Temmuz 2019’da gerçekleştirilecek.
Pendik’e ayrıcalıklı proje geliyor
04.03.2018 - 04:31 | Son Güncelleme: 04.03.2018 - 04:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bekart İnşaat ile Metal Yapı Konut ortaklığında inşa edilen The Holl Life&Business, Pendik’te hayata geçiriliyor.
Etiketler : pendik,The Holl Life&Business,
547913 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/emlak/547913.aspx
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