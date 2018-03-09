Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal İstanbul’un komşu olarak gelmesiyle, Bahçeyaka projesinin yıldızı daha da parlayacak. 21 dönüm arsa üzerinde, 57 bin 200 metrekare toplam inşaat alanına sahip Bahçeyaka, 8 bloktan oluşuyor. Projede 327 adet konut ve 10 adet ticari ünite bulunuyor. Bahçeyaka Ispartakule’de 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan 64 farklı tipte daire bulunurken, evlerin büyüklükleri 52 metrekare ile 443 metrekare aralığında değişiklik gösteriyor. Kabataş, Mecidiyeköy, Gaziosmanpaşa, Mahmutbey-Halkalı, Ispartakule, Bahçeşehir hattında ulaşım imkânı sağlayacak yeni metro hattı, Bahçeyaka Projesi’nden şehrin her noktasına hızlı ve konforlu ulaşım sağlayacak. Sağlık Kent, 3. Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne de kolayca ulaşımın sağlandığı proje, Atatürk Havalimanı’na yakın olması ile dikkat çekiyor. Bahçeyaka Projesi, dev parkıyla çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği proje oluyor. Geniş balkonlu, üç cepheli daireler çok talep görüyor. Geniş yeşil alanları, planlanan metro hattı ve Küçükçekmece Gölü manzarası ile Bahçeyaka; cazip ödeme şartlarıyla konut alıcılarının gözdesi olacak.