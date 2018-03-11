Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul, Ankara ve İzmir’i kapsayan 2017 yılı aidat oranları raporu açıklandı. 1.000’in üzerindeki markalı konut projesi üzerinden yapılan analize göre İstanbul – Beşiktaş, metrekare bazında 18,2 TL’lik rakamla en yüksek aidat oranına sahip ilçe oldu. Boğazın kıyısında eşsiz yaşam alanlarına sahip ilçe, maksimum aidat oranları ve yüksek yaşam standartlarıyla öne çıktı. Başkent Ankara’da Çankaya ilçesi metrekare bazında 16,2 TL’lik rakamla ikinci, 15,9 TL’lik rakamla Şişli en yüksek aidat oranına sahip üçüncü ilçe oldu. İzmir’in en yüksek aidat oranına sahip ilçesi ise metrekare bazında 4,8 TL’lik orana sahip Bayraklı oldu. İstanbul’da en düşük aidat oranına sahip ilçe metrekare bazında 1,2 TL’lik rakamla Silivri olurken, rapora göre İstanbul’un diğer ilçelerinde metrekare bazında ortalama aidat oranları değerleri şu şekilde oluştu;

Kâğıthane 5,4, Üsküdar 4,7, Sarıyer 4,3, Kadıköy 4,2, Eyüpsultan 4,2, Ataşehir 3,9, Maltepe 3,7, Bakırköy 3,7, Bayrampaşa 3,6, Zeytinburnu 3,6, Kartal 3,6, Bağcılar 3,4, Çekmeköy 3,0, Sultangazi 2,9, Küçükçekmece 2,9, Güngören 2,9, Ümraniye 2,9, Tuzla 2,9, Bahçelievler 2,8, Sancaktepe 2,8, Beykoz 2,8, Başakşehir 2,7, Gaziosmanpaşa 2,6, Pendik 2,5, Avcılar 2,5, Sultanbeyli 2,4, Esenler 2,2, Esenyurt 2,0, Beylikdüzü 1,9, Büyükçekmece 1,9, Arnavutköy 1,4, Silivri 1,2 lira olarak yansıdı.