Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mesa, Artaş, Kantur – Akdaş, Öztaş ortaklığıyla hayata geçirilen Türkiye’nin ilk master planlı özel sektör gayrimenkul projesi Tema İstanbul’da yaşam, tüm ayrıcalıklarıyla devam ediyor. İstanbul’un planlı gelişiminde örnek teşkil eden bölgelerinden Atakent; güzergâhı netleşen Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy hattında hayata geçirilecek Kanal İstanbul projesine komşu konumuyla değerini katlıyor. Atakent bölgesinin en önemli aktörü olan Tema İstanbul, ‘Yeni İstanbul Boğazı’ olarak lanse edilen Kanal İstanbul’a komşu olması ile alıcılarına ve sakinlerine emsalsiz bir yatırım fırsatı sunuyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM bağlantı yolları, Metro, Hastaneler ve 3. Havalimanı gibi dev projelerin çevrelendiği bölgede yer alan Tema İstanbul, konumunun yanı sıra donatılarıyla da yatırımcısını cezbediyor.