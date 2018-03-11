Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1974'ten sonra Ada'ya Türkiye'nin elit olarak bilinen kesiminin yatırım yapmaya başladığını belirten Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur "İş adamları, doktorlar, askerler Kuzey Kıbrıs'tan emlak almaya başladı. Konut alanların çoğu İstanbul ve İzmir ilimizden. Rusya, Norveç ve İsveç'ten de yoğun bir talep var. Üniversitelere gelen öğrenciler de kira vermek yerine ev satın alıyor. Ayrıca lüks otellerdeki artış sonrası emlak alanında da ciddi bir canlanma oldu. Otellerde konaklamaya gelenler, buradaki iklimi ve ortamı görünce emlak alımına yöneliyor”dedi.

Türk insanının Kuzey Kıbrıs'ı ayrı bir ülke olarak gördükleri için Türkiye'den Ada'ya bir kaçış olduğunu ifade eden Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de; KKTC'de, 2016-2017’de emlakta yüzde 30 artış oldu. KKTC'de emlak alacaklar, Bakanlar Kurulunun iznine tabi. KKTC Bakanlar Kurulu, 'güvenlik soruşturması' temiz çıkanlara konut alma izni veriyor. Bakanlar Kurulundan onay alanlar, ev sahibi oldukları için rahatlıkla oturma izini de alabiliyor. Son iki yılda izin alanların sayısı 5 bine çıktı. Emlak sektörü ülke ekonomisinin yüzde 11'ini oluşturuyor. Bu da yaklaşık bir milyar TL'ye denk geliyor. Adada şu anda vize alan proje sayısı bin 500'ün üzerinde. Bu rakam yaklaşık 50 bin yeni konut demek.

KKTC'de daire fiyatları ortalama 50 bin sterlinden (270 bin TL) başlıyor. Bu rakam Girne'de 100 bin (530 bin TL) ile 1 milyon sterlin (5 milyon 300 bin TL) arasında değişiyor” dedi.