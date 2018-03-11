Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fiyatların 231 bin liradan başladığı projede firma, cazip ödeme seçenekleriyle konut sahibi olma imkânı sunuyor.

42 bin 19 metrekarelik arsa üzerinde yükselen ve içerisinde 1.095 konut bulunan Avrupark Hayat, prestijli ticari birimleri ile de yatırımcılara kazanç vadediyor.

2020 yılının Ekim ayında teslimleri gerçekleştirilecek olan projede toplam 13 blok bulunuyor. Büyüklükleri 56 metrekare ile 206 metrekare arasında değişen konutların bulunduğu Avrupark Hayat'ta banka kredili ve şirket bünyesindeki ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmak mümkün.