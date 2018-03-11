Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal konut üretiminin yanı sıra konut dışı alanlarda da yatırım projeleri yürüttüklerini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan “TOKİ olarak birçok ilimizde yeni sanayi siteleri, ticaret merkezleri inşa ediyoruz. Trabzon’daki prestijli projemizde alıcılar, büyüklükleri 357 metrekare ile 1.069 metrekare arasında olan iş yerlerine 1 milyon 608 bin TL’den başlayan fiyatlarla, yüzde 50 peşinat ve 12 ay vade ile sahip olabilecek. Müzayede 22 Mart 2018 Perşembe saat 14.00’te Trabzon Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek” dedi.

Alıcılar müzayede gününe kadar başvuru yapılabilecek.