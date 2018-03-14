Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fuar’da Küçükçekmece ilçesi sınırlarında 1 milyon metrekarelik bir alanda kurulan Emlak Konut Bizim Mahalle projesi katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim; toplamda 6 bin konut ve ticari üniteyi barındıracak projenin yatay mimari konseptine uygun olarak hazırlanan konutlarıyla yabancı yatırımcının ilgisini çektiğini söyledi.