Fuar’da Küçükçekmece ilçesi sınırlarında 1 milyon metrekarelik bir alanda kurulan Emlak Konut Bizim Mahalle projesi katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim; toplamda 6 bin konut ve ticari üniteyi barındıracak projenin yatay mimari konseptine uygun olarak hazırlanan konutlarıyla yabancı yatırımcının ilgisini çektiğini söyledi.
Yabancılar Bizim Mahalle’yi sevdi
14.03.2018 - 03:58 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 03:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarından biri olan MIPIM 2018’de İstanbul Çadırı’nda yerini alan Emlak Konut GYO, yabancı yatırımcılarla buluştu.
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