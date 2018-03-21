Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut - Ankara



Türkiye’nin ilk toplu konut projesine ev sahipliği yapan Saraçoğlu Mahallesi yeniden hayat buluyor. 1940’lı yıllarda Emlak Bankası tarafından kamu çalışanları için hayata geçirilen Saraçoğlu Mahallesi, Ankara’nın merkez semti Kızılay’da yer alıyor. Tarihi yapı Maliye Bakanlığı’nın desteği ve Emlak Konut GYO işbirliği ile aslına uygun olarak yenilenecek. Maliye Bakanlığı’na ait arsa Ağustos 2017’de Emlak Konut’a devredilmişti. 121 bin metrekare içerisinde 435 lojman, 250 tescilli anıt ağacın yanı sıra okul, kütüphane, dükkânlar ve açık alanları barındıran Saraçoğlu Mahallesi için gelir paylaşımı ihalesi yapılacak. İhalenin ilk oturumunun 19 Nisan’da düzenleneceği öğrenildi. Saraçoğlu Mahallesi hakkında kamuoyunda oluşan ‘tarihi yapılar heba edilecek mi ?’ endişesini ortadan kaldıracak, Türkiye’ye örnek bir projenin hayata geçirileceğini aktaran Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti: Dünyanın her yerinde şehirlerin büyük bir nüfus baskısı altında bunaldığı bir dönemden geçiliyor. Buna bağlı olarak ciddi bir rant baskısı ortaya çıkıyor. Saraçoğlu projesinde de tarihi yapılar heba edilecek mi endişesi vardı. Titizlikle çalışıldı. Tamamen geçmiş mimarisine uygun olarak inşa edilecek. Ranta kurban gitmeyecek. Yüzde 44,12’si sosyal donatı alanı şeklinde konumlandırılacak. Geri kalan bölümleri kültür, turizm, konut ve ticari alan olacak. Biz bakanlık olarak bütün şehirlerimizin rant baskısı altında ezilmemesi için daima çalışacağız. Mimari değerlerimize sahip çıkıp kentleri yaşanabilir hale dönüştüreceğiz. işte bu anlamda Saraçoğlu Türkiye için örnek bir projedir.



"TEK BİR TUĞLA BİLE YERİNDEN KALKMAYACAK"

Maliye Bakanı Naci Ağbal da yaklaşık bir yıl önce başladıkları çalışma ile önemli bir aşamaya geldiklerini belirterek, ilgili onay süreçlerinin tamamlandığını ifade etti. Yapılacak yenileme çalışmasıyla artık Saraçoğlu’nun can bulacağı bir döneme girildiğinin altını çizen Ağbal, “Tek bir tuğlası dahi yerinden kaldırılmayacak. Zaten kentsel sit alanı. Bu özelliğiyle gelecek nesillere aktarılacak. Önümüzdeki süreçte projeyi üstlenecek

İlgili firmalarla görüşmeler olacak” dedi.

Çitlerinden kurtuluyor



Saraçhane denilince akla bugüne kadar hep lojmanların geldiğini anımsatan Bakan Naci Ağbal, “Burada bir çok siyasinin anısı var. Cumhuriyet tarihine tanıklık eden bir yer. Tarihimizi unutmadan etrafındaki duvarları, çitleri ve güvenlik noktalarını kaldırarak Ankaralılara kazandıracağız. Yemyeşil bir alan olacak. Ticari alanları ve sosyal donatılarıyla herkesin uğrak yeri haline gelecek. Gençlerin sevdiği Sakarya Caddesine de rakip bir Saraçoğlu geliyor” diye konuştu.

"TARİHİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de "Saraçoğlu projesiyle gecmişimize tarihimize sahip çıkacağız" dedi. Yüzlerce belediyenin binlerce çalışanını tarihi eserlerimize sahip çıkmaları için eğittiklerine dikkat çeken Özhaseki, "Saraçoğlu projesi oluşturduğumuz bu bilincin sonucu olarak restore edilecek. Burada sadece tarihi doku korunmuyor aynı zamanda projenin 7/24 yaşaması için gerekli olan doğru fonksiyon da kurgulanmış durumda. E-ticaretin giderek daha fazla kullanıldığı gerçeği ile yenilenecek projede bu nedenle AVM yer almıyor. Ticari üniteler ihtiyaca uygun olarak kurgulanıyor" ifadelerini kullandı.



"YAŞAYAN BİR YER HALİNE GETİRECEĞİZ"



Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Türkiye'nin ilk toplu konut projesini aslına uygun olarak yenileyeceklerini ve tarihi dokusunu oluşturan tüm tescilli yapıların korunacağını söyledi. Saracoğlu Mahallesi'nin 72 yıl önce Emlak Bank tarafından gelistirildiğini hatırlatan Kurum, "Projeyi Emlak Konut olarak dönüştürmenin mutluluğu içindeyiz. Burada 435 konut, ve 250 tescilli ağacı koruyarak yaşayan bir yer haline getireceğiz" dedi.



Maliye Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’nin de katkılarıyla Emlak Konut GYO, Saraçoğlu Mahallesi’ni özüne sadık kalarak bölge ihtiyaçlarına da karşılık verecek şekilde Ankara halkına yeniden sunacak.