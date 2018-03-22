Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarlarından biri olan MIPIM 2018’de Türkiye’deki yatırım fırsatlarını tanıttı. Fransa’nın Cannes kentinde 29’uncu kez kapılarını açan MIPIM Fuarı’ndaki İstanbul Çadırı’nda yabancı yatırımcılarla buluşan Emlak Konut GYO, katılımcı kurum ve firmalarıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, konuya ilişkin değerlendirmesinde, MIPIM’in 1970 yılından bu yana devam eden dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarlarından biri olduğunu belirterek, “Sektörün önde gelen paydaşlarına ve bileşenlerine ev sahipliği yapan fuar, uluslararası arenada gayrimenkul geliştirme sektörüne yön veren firmaların ve yatırımcıların doğrudan bir araya gelmesi açısından büyük önem taşıyor” diye konuştu.

YATIRIMDA PARLAYAN YILDIZ

Uluslararası yatırım arenasında parlayan yıldız haâine gelen Türkiye’nin önemli gayrimenkul firmalarının ve kuruluşlarının bu özel organizasyona katılımıyla, şirketler için uluslararası piyasaya da seslenme ve tanıtım fırsatı doğduğunu aktaran Yetim, bunun kendileri açısından da önemli bir açılım ve ülkeyi doğru temsil etmek için bir vesile olduğunu bildirdi. Ertan Yetim, sektördeki büyüme ve hareketliliğin en iyi göstergesinin, MIPIM başta olmak üzere önemli organizasyonlara ve benzeri geniş katılımlı uluslararası fuarlara Türkiye’den katılımın her yıl artması olduğuna işaret etti. Bu tip organizasyonların en önemli fonksiyonunun “sürdürülebilir tanıtım” olduğuna dikkati çeken Yetim, “İstanbul köklü tarihi, konumu, eşsiz güzellikleri ve sunduğu fırsatlarla yüz yıllardır insanların hem uğrak yeri hem de yatırımcıların talep ettiği bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda her zaman olduğu gibi bu yıl da projelerimizin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

PROJEYE YOĞUN İLGİ

Özellikle Küçükçekmece ilçesi sınırlarında 1 milyon metrekarelik bir alanda kurulan ve mahalle yaşamı konseptiyle duyurdukları Emlak Konut Bizim Mahalle projesinin katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğünü anlatan Ertan Yetim “Toplamda yaklaşık 6 bin konut ve ticari üniteyi barındıracak projemiz caddeleri, meydanları, ata sporları merkezleri, resmî kurumları yatay mimari konseptine uygun olarak hazırlanan konutlarıyla İstanbul’un ayrıcalıklı yaşam alanı olarak yabancı yatırımcının ilgisini çekti” görüşlerini aktardı.

TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DÜNYA GÖRDÜ

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, Emlak Konut’un vizyonuyla dünyanın sayılı gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olduğunu dile getirdi. Yetim, şöyle devam etti: “Böylesine iddialı bir küresel hedefimiz olması sebebiyle sadece iç pazara yönelik faaliyetlerde bulunmakla kalmayıp, daha büyük misyonları yerine getirmek için çalışıyoruz. Buna bağlı olarak satışlarımız ve faaliyetlerimiz sadece iç pazara yönelik olmuyor. Bu tip önemli fuar ve organizasyonlar aracılığı ile yurt dışı pazarlarda tanıtım-satış yapma fırsatı yakalanıyor. Emlak Konut GYO, kendi markasını ve Türk inşaat sektörünün gücünü ve potansiyelini uluslararası platforma taşıyor.”

250 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM YAPACAK

Ertan Yetim, Avrasya Tüneli, Marmaray, Çanakkale Köprüsü, 3. havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü gibi mega projelerin ardı ardına hayat bulduğu Türkiye geleceğe emin adımlarla koşarken Emlak Konut GYO, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü olan 2023 yılında 250 bin bağımsız bölüm vizyonuyla çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi. Mütekabiliyet gerekmeksizin yabancı yatırımcının gayrimenkul yatırımı yapmasının önünü açan yasanın 2013’te hayata geçmesinin ardından Türkiye’de yabancı yatırımcılar için birçok düzenlemenin de ardı ardına hayata geçmeye devam ettiğini belirten Yetim, şunları kaydetti: “Örneğin 1 milyon dolarlık mülk satın alanlara oturma izni tanıyan bir düzenleme yapıldı. Bu kolaylığın yanı sıra büyük vergi avantajları da sunululuyor. Gayrimenkul fiyatlarında yüzde 18’e kadar önemli bir yeri teşkil eden KDV ile ilgili yapılan yeni düzenleme kapsamında yabancı ülke vatandaşları satın aldıkları ilk gayrimenkulde KDV’den muaf tutuluyor.”

6 YILDA 22,7 MİLYAR DOLAR DÖVİZ GELDİ

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, 2017’de gerçekleşen yabancılara konut satışının bir önceki yıla göre yüzde 22 artış gösterdiğini paylaştı. 2012’den bu yana geçen süre içerisinde yabancılara gayrimenkul satışından 22,7 milyar dolar döviz girişi sağlandığı bilgisini veren Yetim, “Yakalanan bu başarılı rakamlarda, uygulanan yasal düzenlemelerin yanı sıra, gayrimenkul sektörünün gerçekleştirdiği pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin de payı olduğunu göz ardı edilmemelidir” dedi. Ertan Yetim, bu yıl MIPIM organizasyonuna 100 ülkeden katılım gösterildiği aktararak, “Bizde bu güçlü yapının içinde ülke olarak 250 kuruluş ve 657’ye yakın kişiyle yer aldık. Bizler Emlak Konut olarak şirketimizi, sektörümüzü ve en önemlisi ülkemizi temsil etmeye tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

2018'DE 7,3 MİLYARLIK SATIŞ HEDEFİ

Emlak Konut’un 2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından başlattığı kampanyalar, sektörün ve hatta ülke ekonomisinin canlanmasına büyük katkı sağladı. Türkiye gayrimenkul sektörü 2017’de, yüksek faiz ve döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen 1,4 milyon adedin üzerinde konut satışı ile bir önceki yıla göre yüzde 5 büyüdü. Bu yıl da güçlü satış trendinin devamını bekleyen Emlak Konut, devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen projelerinde, toplam satılabilir alanının yaklaşık 830 bin metrekare ulaşmasını planlıyor. Tüm bu bağımsız bölümlerin satış değerleri toplamının da yaklaşık 7,3 milyar TL olmasını amaçlayan şirket, aynı yıl içinse net kârının 1,8 milyar TL olabileceğini öngörüyor.

LÜKS SEMTİN KAZANANI BELLİ OLDU

Emlak Konut GYO tarafından İstanbul’un en lüks semtlerinden Nişantaşı’nda yer alan Marmara Üniversitesi Kampüsü arazisi için düzenlenen ihalenin kazananı DAP Holding iştiraki Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı oldu. Marmara Üniversitesi kampüsü arazisi için yapılan ihalenin Pazarlık - Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu dün gerçekleştirildi. 6 firmanın teklif verdiği ihalede ve kıran kırana geçen açık artırmada, 1 milyar 763 milyon 750 bin TL bedelle en yüksek teklifi veren Eltes İnşaat ile İstlife İş Ortaklığı arazinin yeni sahibi oldu. 705 milyon 500 bin TL ise Emlak Konut GYO’ya ödenecek bedel olarak açıklandı.