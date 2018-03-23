Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ İSTANBUL

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin bulunduğu Ataşehir’de yeni karma projesi Sinpaş Time’ın yapımına start veren Sinpaş, satışlara başladı. İçerisinde villa, konut, ofis, alışveriş caddesi ve rezidansların konumlandırılacağı projenin kulesinde saat de yer alacak. Ataşehir’de Mimar Sinan Camii’nin karşısında olacak projede ilk etap gelecek yılın sonunda tamamlanacak. Sinpaş Time’ın detaylarını düzenlediği basın toplantısında açıklayan Sinpaş Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, projenin Sinpaş Finans Şehir’in yanında konumlandığını söyledi. Finans Merkezi’nden dolayı yakında kamu kurumlarının da söz konusu bölgeye taşınacağını aktaran Çelik “Biz de bu sebeple İstanbul Finans Merkezi’yle iç içe Sinpaş Time projesine başlıyoruz. Burada 34 katlı büyük bir kule inşa ediyoruz. Bunun tepesinde de bir saat kulesi olacak” dedi.

CİRO HEDEFİ 900 MİLYON LİRA

Sinpaş Time’ın içindeki ünitelerin 50 ile 500 metrekare arasında değiştiği bilgisini veren Çelik “Alışveriş caddesi ve 33 ticari ünite olacak. İlk etap 2019 sonunda tamamlanacak, tamamı ise Aralık 2020’de teslim edilecek. Özel tasarım bir parkımız var ve metroya 100 metre mesafede yer alacak” diye konuştu. Projede bulunan 300-400 konutun gelecek yılın sonunda teslim edileceğini belirten Çelik “Kulede 296 rezidansın yanı sıra, 480 konut, 33 ticari ünite, 121 ofis, 7 tane de villamız var. Konutlarda metrekare fiyatları 8 bin 500 liradan başlıyor. Rezidansların olduğu kulemizde metrekare fiyatları 9 bin lira. Dükkanlar da metrekare fiyatları 20 bin lira seviyesinde. Proje yaklaşık 850 üniteden oluşacak, cirosu 900 milyon lira civarında” ifadelerini kullandı.