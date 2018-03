Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İnşaat Sektörü Temsilcileri ‘Gayrimenkulün geleceği’ni Uludağ Ekonomi zirvesinde masaya yatırdı. GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin, Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ve DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz “Gayrimenkulün Geleceği” konulu panelde bir araya geldi.



SEKTÖRÜN YUMUŞAK KARNI FİNANSMAN

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun; “Gayrimenkul sektörü 2 milyonu aşkın iş istihdamı sağlıyor. Dolayısıyla sektörün bu anlamda kurumsallaşması gerekiyor. Sektörün sat-yap modelinden çıkıp daha uzun vadeli finansman imkanlarıyla projeler geliştirmesi lazım. Sektörün kurumsallaşması ve sermaye piyasasına girmesi gerekiyor. Dolayısıyla yeni enstrümanlar geliştirerek, belki ortaklıklar oluşturarak, yeni gayrimenkul sertifikalarıyla gayrimenkul sektörüne uzun vadeli finansman imkanları bulmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya; “2017 yılı sektörde rekor yılı oldu. Ülkemizde geçen sene 1,4 milyon konut satışı oldu. Sektör her zaman hareketli. Yılda 600 bin evlilik oluyor. Yaklaşık 100 bin de yabancı yatırımcı gelip gayrimenkul alıyor. Sektörün daha da gelişmesi için konut kredi faizinin vergiden mahsup edilmesini istiyoruz. Konutta finansman üretme adına A ve B gruplarına hitap etmemizden dolayı C ve D'ye yani orta ve alt gelir grubuna hitap edemiyoruz. Onların da kiradan kurtulmasını sağlayacak formüller üretmemiz lazım. Sadece bankalardan beklemekten ziyade farklı modeller geliştirmek gerekiyor. Kentsel dönüşümün ise alan bazlı olması daha sağlıklı” şeklinde konuştu.



AVRUPA’DA BİZDEKİ KADAR MÜLKİYET ARZUSU YOK

NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur; “OECD ülkeleri içinde konut ihtiyacı ve satışında ABD’den sonra ikinciyiz. Dünyada paylaşım ekonomisi yaygınlaşıyor. İnsanlarda ortak alanları paylaşma görüşü giderek daha popüler oluyor. Biz de böyle yenilikçi projelerin peşinde olmalıyız” dedi.



KANAL İSTANBUL PROJESİNİ BÜYÜK BİR KONSORSİYUMLA GELİŞTİREBİLİRİZ

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin; Gayrimenkul en güvenli liman. Çok güzel projeler yapıyoruz. Dünyadaki getiri oranları çerçevesinde baktığımızda Türkiye'deki potansiyel çok yüksek. Sektör olarak öncelikle müktesep hak konusunu çözmeliyiz. Bizde müktesep hak yok. Müktesep hak nedir? Ruhsatını aldığınız projeye başlıyorsunuz, hatta bitiriyorsunuz, iskan aşamasında 'İskanınızı alamazsınız.' denilebiliyor. Bunu şu an yaşayan yabancı yatırımcılar var. Sektör olarak artık ruhsatın en azından müktesep hak (kazanılmış hak) olduğu bir seviyeye gelmemiz gerekiyor. Ayrıca 1 milyon dolarlık rakamın yüksek olduğunu düşünüyoruz. KDV, tapu harçlarında indirimler yapıldı, ciddi bir hareketlilik oldu. Rakam konusunda bir beklentimiz var. 1 milyon dolar potansiyelin önemli bir kısmını kapsamadığı için belki 300 bin dolarlar mertebesine inmesi daha uygun diye düşünüyoruz. Yabancı yatırımcı, geçen yıl 5 milyar dolara yakın bir alım yapmış. Ciddi bir ihracat. Aslında biz sektör olarak bu konuda biraz ihracat mantığıyla bazı teşvikler bekliyoruz. Bu lokomotif sektörün istihdamla birlikte Türkiye'nin 2023, 2071 hedefleri çerçevesinde üstüne düşen çok önemli roller var. Şu an devam eden mega projeleri göz önüne alacak olursak, gerçekten onlarca yıl bitmeyen küçük ölçekli projelerden şimdi ne kadar erken bitirilebilir hesabının yapıldığı noktaya geldik. Önümüzde Kanal İstanbul gibi bir proje var. Bu önemli projeyi GYO'lar, büyük geliştiriciler, büyük bir konsorsiyumla belki de birlikte geliştirebiliriz” dedi.



YABANCILARA SATIŞI ARTIRMALIYIZ

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz; “Türkiye’de bir yılda yabancılara yapılan gayrimenkul satışının 4,6 milyar dolar. Bu rakam İspanya’da yaklaşık 30 milyar dolar, sadece Londra’da 48 milyar dolar seviyesine ulaştığ. Bu güzel coğrafyamızı yeterince pazarlamıyoruz. İyi tanıtımla ve devletin katkısıyla yabancılara satışı çok rahat 20 milyar dolar seviyelerine çıkarabiliriz. Sektöre farklı sektörlerden giren ve kalıcı olmayan oyuncular da sektöre zarar veriyor” şeklinde konuştu.

ZİRVEDE ÖNE ÇIKAN TALEPLER

¥ Konut kredi faizinin vergiden mahsup edilmesi.

¥ Kentsel dönüşüm alan bazlı olmalı ve hızlandırılmalı.

¥ Yabancı Yatırımcı için müktesep hak sorunu çözülmeli.

¥ Yabancıya mülk satışı

artırılmalı.

¥ Sektör yenilikçi projeler peşinde olmalı.

¥ Uzun vadeli finansman için destek olunmalı.

¥ Konutta orta ve alt gelir grubunada hitap edilmeli.

¥ Yabancı yatırımcı için istenen 1 milyon dolar, kademeli olarak düşürülmeli.

¥ Devlet yeni teşvikler sağlamalı

¥ Yabancıya konut satışı ihracat sayılmalı.

¥ İnşaata farklı sektörlerden giren ve kalıcı olmayan oyuncular sektöre zarar veriyor.