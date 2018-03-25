Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1+0'dan 4+1'e kadar değişen farklı büyüklük ve tipte 760 konut ve 190 rezidansın yanı sıra ofis, otel ve Alışveriş Sokağı'nın (AVS) yer aldığı Piyalepaşa İstanbul; Beyoğlu İstiklal Caddesi, Karaköy, Kabataş, Nişantaşı ve Beşiktaş gibi şehrin cazibe merkezlerine sadece birkaç dakika mesafede yer alıyor. İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nun yaşayan yatırımı Piyalepaşa İstanbul'dan ev almak isteyenler 15 Mayıs'a kadar uzatılan kampanyadan yararlanabilirler. Kampanya dahilinde yüzde 35 peşinatla; 48 ay yüzde 0, 60 ay yüzde 0.20, 72 ay yüzde 0.35, 84 ay yüzde 0.45, 96 ay yüzde 0.50, 108 ay yüzde 0.57 ve 120 ay yüzde 0.60 faizli cazip ödeme seçenekleri firma tarafından alıcılara sunuluyor.