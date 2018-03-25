Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonuna katkı sağlamak amacıyla 2005 yılında "restorasyon kredisi" uygulamasına başladıklarını belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, 2005 ve 2006 yıllarında restorasyona sağlanan 75 bin lira kredi üst limitini, yıllar içerisinde aşamalı olarak yükselttik ve bu yıl 170 bin liraya çıkardık. Bu tarihten itibaren toplam 758 proje için kredi açtık ve bunların içerisinden 574 projeye 78 milyonluk kredi desteği sağladık. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Anadolu toprakları onlarca farklı medeniyete ev sahipliği yaptı. Zaman içerisinde bu topraklarda yaşayanlar değişse dahi her biri derin kökler bıraktı. Bunlardan bazıları günümüze kadar ulaşmayı başardı. Ancak değişimin yol açtığı yıpranma, doğanın etkileri ve insan eliyle oluşan tehlikeler, kültür varlıklarını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Coğrafyamızın bize sunduğu bu mimari zenginliğimizi yaşatmalıyız. İdare olarak kültürel değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması için kredi desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.