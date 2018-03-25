Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edonia Garden'ın 2019 yıl sonunda teslim etmeyi planladıklarını belirten Kar Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü; “Yap-sat şeklinde inşa ettiğimiz ve 388 konut ile 12 ticari ünite olarak planladığımız Edonia Garden'ı, lansmana özel fiyat ve fırsatlarla satışa sunuyoruz. 4 bloktan oluşan projenin 2'sinin kaba inşaatı bitti, diğer iki bloğun da temelleri atıldı. Projemizde daire fiyatları ise 1+1'lerde peşin 199 bin 500 TL'den, 2+1'lerde peşin 299 bin TL'den ve 3+1'ler için peşin 435 bin TL'den başlıyor” dedi. Büyüklükleri 62.5 metrekare ile 147.5 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden meydana gelen proje, geniş sosyal donatı ve spor alanlarına sahip.