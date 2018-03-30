Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplam 17 bloktan oluşan Vira istanbul’da tapu teslimleri sürüyor. Tapu teslim fırsatı peşin alım indirimiyle birleşirken, en düşük fiyat 230 bin lira olarak belirlendi. Vira İstanbul’da toplam 31 ticari alan ve 1.189 konut yer alıyor.