Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehrin yeni merkezinde yer almak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunulan Elite Concept projesinde fiyatlar 550 bin TL’den başlıyor. Konumu ve mimarisiyle öne çıkan Elite Concept’te 785 konut ve 26 dükkan bulunuyor. 10 bin metrekarelik sosyal donatı alanıyla dikkat çeken Elite Concept’te yüzme havuzundan otoparka, güvenlikten çocuk oyun alanlarına kadar birçok seçenek bir arada sunuluyor.