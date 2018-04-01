Şehrin yeni merkezinde yer almak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunulan Elite Concept projesinde fiyatlar 550 bin TL’den başlıyor. Konumu ve mimarisiyle öne çıkan Elite Concept’te 785 konut ve 26 dükkan bulunuyor. 10 bin metrekarelik sosyal donatı alanıyla dikkat çeken Elite Concept’te yüzme havuzundan otoparka, güvenlikten çocuk oyun alanlarına kadar birçok seçenek bir arada sunuluyor.
Kadıköy’ün yükselen değeri
01.04.2018 - 03:05 | Son Güncelleme: 01.04.2018 - 03:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şua İnşaat tarafından Kadıköy Fikirtepe’de inşa edilen Elite Concept projesinde satışlar tüm hızıyla devam ediyor.
Etiketler : elite concept,
553648 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/emlak/553648.aspx
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