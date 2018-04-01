Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakyapı, Pendik’te hayata geçirdiği Onlife projesinin sadece 5 dairesi için bu hafta sonuna özel başlattığı kampanya ile kazandırmaya devam ediyor. Prestijli projesinde yüzde 10 peşinatla 60 ay vade farksız ödeme kolaylığı sunan firma, 1+1 fiyatına 2+1 daireleri 290 bin TL’den satışa sunuyor. Kampanya ile konut alıcılarına avantajlı bir yatırım imkanı sunan Hakyapı, konumu ve ayrıcalıklı özellikleriyle öne çıkan projesinde yüksek prim vadediyor. Konforlu ve lüks 2+1, 3+1, 3+1 teraslı konut tiplerinin yer aldığı projede 429 daire bulunuyor.

Şehir içi ulaşım açısından büyük avantaja sahip bir lokasyonda konumlanan proje, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 10 dakika, E-5 ve TEM otoyoluna ise 4 km mesafede bulunuyor.

İnşa çalışmalarına başlanılan Onlife, 2020’nin Ocak ayında teslim edilecek.