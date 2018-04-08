Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belgrad ormanlarına komşu konumu, şehir merkezine yakınlığı ve sunduğu konfor ile bir adım öne çıkan Vadikoru ofis blokları, zarif ve modern mimarisiyle Ayazağa bölgesinde prestijli iş ve yaşam projesi olarak konumlanıyor. Üç blok konutta 242 daire, 2 blok ofiste 84 adet bağımsız ofis ve 12 ticari ünitenin bulunduğu projenin inşası hızla devam ederken Vadikoru, modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

Gayrimenkul yatırımcılarının en gözde noktaları arasında yer alan ve Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde ‘En İyi Ofis Mimarisi’ dalında ödüle layık görülen Vadikoru ofis bloklarında ofisler, 133 metrekare ile 1.200 metrekare arasında değişen aralıklarda inşa ediliyor.