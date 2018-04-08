Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 milyar 700 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüyle İstanbul’un en değerli projelerinin başında gelen SeaPearl’de metrekare fiyatları 8 bin dolardan başlıyor.

1,2 kilometrelik sahil bandına sahip olan SeaPearl Ataköy’ün ilk etabında yaşam devam ediyor. Toplamda 1.401 konuttan meydana gelen proje, 33 bin metrekarelik barok tarzı yeşil alanıyla dikkat çekiyor.

2019 yılında hizmete girecek olan Jumeirah otelini de içerisinde barındıran SeaPearl Ataköy’de ayrıca açık ve kapalı yüzme havuzundan SPA’ya, hamam ve saunadan spor salonuna kadar birçok lüks detay bir arada sunuluyor.