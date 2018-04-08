2 milyar 700 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüyle İstanbul’un en değerli projelerinin başında gelen SeaPearl’de metrekare fiyatları 8 bin dolardan başlıyor.
1,2 kilometrelik sahil bandına sahip olan SeaPearl Ataköy’ün ilk etabında yaşam devam ediyor. Toplamda 1.401 konuttan meydana gelen proje, 33 bin metrekarelik barok tarzı yeşil alanıyla dikkat çekiyor.
2019 yılında hizmete girecek olan Jumeirah otelini de içerisinde barındıran SeaPearl Ataköy’de ayrıca açık ve kapalı yüzme havuzundan SPA’ya, hamam ve saunadan spor salonuna kadar birçok lüks detay bir arada sunuluyor.
Metrekaresi 8 bin dolardan başlıyor
08.04.2018 - 02:57 | Son Güncelleme: 08.04.2018 - 02:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzu Grup tarafından Ataköy sahilinde hayata geçirilen SeaPearl Ataköy’de satışlar devam ediyor.
2 milyar 700 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüyle İstanbul’un en değerli projelerinin başında gelen SeaPearl’de metrekare fiyatları 8 bin dolardan başlıyor.
Etiketler : SeaPearl Ataköy,
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