Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un kalbi Topkapı’da 150 milyon TL’lik yatırım bedeli ile hayata geçirilen Beyaz Park Topkapı projesinde 371 konut ve 4.000 metrekareyi bulan ticari üniteler yer alıyor. Bölgenin en çok talep gören konut projesinde, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan dört tip daire seçeneği yer alırken daireler, 70 metrekare ile 210 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Geniş peyzajı ve zengin sosyal donatılarıyla keyifli bir yaşam sunulan Beyaz Park Topkapı’da açık-kapalı yüzme havuzu, bay ve bayanlar için ayrı hamam ve sauna, fitness salonu, çok amaçlı spor alanı, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanlarına yer veriliyor.



ULAŞIM AĞININ MERKEZİNDE YER ALIYOR

Gayrimenkul yatırımcılarının gözde noktaları arasında yer alan Beyaz Park Topkapı, lokasyonuyla da dikkat çekiyor.

Tüm ana arterlere çok yakın bir noktada konumlanan proje; Davutpaşa tramvay durağına 200 metre, Cevizlibağ Metrobüs durağına 600 metre, Esenler Otogarı’na 3,5 kilometre, Sultanahmet’e 8 kilometre, Atatürk Havalimanı’na 10 kilometre, Yenikapı Deniz Otobüsü iskelesine 6,5 kilometre, Marmaray Zeytinburnu durağına ise 5 kilometre gibi kısa bir mesafede yer alıyor.