Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket bünyesinde sıfır faizli ödeme seçeneğinin sunulduğu projede ev almak isteyenler banka kredisi de kullanabiliyor. 42 bin metrekarelik arsa üzerinde yükselen projede 1.095 daire ve 81 dükkân yer alıyor. 700 milyon TL’lik yatırım potansiyeline sahip Avrupark Hayat, yüksek prim olanaklarıyla kazanç vadediyor. 2020 yılının Ekim ayında teslimleri gerçekleştirilecek olan Avrupark Hayat’ta yüksekliği 3 ile 13 kat arasında değişen 13 blok yer alıyor. Proje kapsamında yüzme havuzu, otopark, güvenlik, çocuk oyun alanları gibi birçok seçenek bir arada sunuluyor.