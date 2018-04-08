Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ Başkanı Ergün Turan "İstanbul Kayaşehir'de orta gelir grubu için satışa sunduğumuz 605 sosyal konutumuza, müracaatların başladığı ilk bir haftada yaklaşık 8 bin başvuru geldi. Satışa sunulan 605 konutun fiyatı 160 bin liradan, taksitleri ise 677 liradan başlıyor. Konutlarımızın satış işlemleri yüzde 25 peşinat bedeli, 120 ay vade ve yüzde 40 peşinat bedeli ile 144 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımız örnek daireleri gezerek tanıtım ofisimizden bilgi alabilirler. TOKİ olarak bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapmak birinci hedefimiz” dedi.

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvurularını 11 Nisan'a kadar ilgili kamu bankasına yapması gerekiyor. Başvuruların tamamlanmasından sonra 25 Nisan'da yapılacak kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşlar belirlenecek.