Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un yeşili ve deniziyle hem yazlıkçıların hem de oturumcuların tercih ettiği bölgesi Silivri’de hayata geçirilecek projeye kısa sürede 4 katı talep geldi. 1.508 konutun yer aldığı projede daireler, 195 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcılara sunuyor. Sadece evi olmayanların müracaat edebileceği projede amaç; İstanbul sınırları içerisinde hiç evi olmayan vatandaşların uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla ev sahibi olmasını sağlamak. Orta ve dar gelirli aileler için geliştirilen projede müracaatlar 18 Nisan’da sona erecek.

KİPTAŞ, Silivri Konutları 3. Etap’ta 99 adet 2+1 giriş kat daire için engelli vatandaşlarımıza konut sahibi olma önceliği veriyor. Projede zemin kat daireler ihtiyaca uygun olarak tasarlanarak teslim edilecek.



YÜKSEK KALİTE VE CAZİP FİYATLAR

Estetik mimarisi, deniz manzaralı daireleri ve birinci sınıf malzeme kalitesiyle sosyal konut algısının yeniden inşa edileceği Silivri Konutları 3. Etap projesi, bölgenin sembol projelerinden biri olacak. Proje, gerek konumu gerekse konforlu yaşam alanları ve zengin sosyal donatılarıyla bölgedeki değişime öncülük edecek nitelikte.

173 bin 606 metrekarelik alan üzerinde 1.508 konuttan oluşacak Silivri Konutları 3. Etap’ta deniz manzaralı 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerine yer veriliyor. Orta ve alt gelir grubuna yönelik geliştirilen projede 92 metrekare 2+1 daireler 195 bin TL’den, 112 metrekare 3+1 daireler 215 bin TL’den satışa sunuluyor. Projede 36 ay vade farksız ödeme seçeneğinin yanı sıra yüzde 20 peşinat, 120 aya kadar banka kredili taksit imkanı da sağlanıyor. Site sakinlerinin tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan Silivri Konutları 3. Etap projesinde; geniş peyzaj alanlarının yanı sıra çocuk oyun alanları, spor sahası, cami, sağlık ocağı, okul ve prestijli ticari alanlara da yer veriliyor.



28 NİSAN’DA KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK

KİPTAŞ, Silivri Konutları 3. Etabından konut sahibi olabilme şartlarını belirledi. Buna göre konut sahibi olacaklarda; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması, reşit olması, İstanbul ilinde üzerine kayıtlı konut olmaması şartı aranacak. Projeye şu ana kadar 4 katı talep gelmesi sebebiyle 28 Nisan Cumartesi Noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile hak sahibi belirlenecek.



ULAŞIM AVANTAJINA SAHİP

E-5 Otoyoluna yakın konumu ve TEM Otoyoluna 5 dakika uzaklıktaki mesafesiyle her yere kolay ulaşım imkanı sunan Silivri Konutları 3.Etap’ta teslimler 24 ay sonra yapılacak.