Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eroğlu Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Skyland İstanbul’da rezidanslar, faizsiz 84 ay 4.400 TL taksitle, ofisler ise faizsiz 60 ay 8.800 TL taksitle alıcılara sunuluyor. Bahar kampanyası dahilinde peşinatsız sunulan rezidans ve ofisler hemen teslim ediliyor. Ulaşım akslarına yakın bir noktada yer alan Skyland İstanbul, yaklaşık 15 bin kişiye benzersiz bir yaşam sunuyor. 1+0’dan 4+1’e kadar her ihtiyaca uygun farklı daire seçenekleri sunan Skyland İstanbul’da, şehir ve doğa manzarasını izlemek isteyenlere göre tasarlanan Tower Residence ve Sky Residence stresten uzak bir hayat sunuyor. Firma Sky Rezidans sakinlerine; akıllı ev teknolojileri, restoran, fitness, wellness ve spa mekanlarının yanı sıra 3500 araçlık otoparkıyla konforlu bir yaşam vadediyor.