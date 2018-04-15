Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1+1'den 4+1'e kadar farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap eden konut projesinde; 1+1 dairelere bin 403, 2+1 dairelere 10 bin 211, 3+1 dairelere 4 bin 77 ve 4+1 dairelere ise 555 başvuru yapıldı. 25 Nisanda yapılacak kura çekimi sonrası konut sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedelleri 2 Mayıs'tan itibaren ödenmeye başlanacak.

Başvuruları tamamlanan TOKİ Kayaşehir projesi yatay mimari ile inşa edilecek ve mahalle kültürünü yansıtacak. Proje içerisinde; 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubu ve üniversite gençliği dahil tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçlara da yer verilecek.