1+1'den 4+1'e kadar farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap eden konut projesinde; 1+1 dairelere bin 403, 2+1 dairelere 10 bin 211, 3+1 dairelere 4 bin 77 ve 4+1 dairelere ise 555 başvuru yapıldı. 25 Nisanda yapılacak kura çekimi sonrası konut sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedelleri 2 Mayıs'tan itibaren ödenmeye başlanacak.
Başvuruları tamamlanan TOKİ Kayaşehir projesi yatay mimari ile inşa edilecek ve mahalle kültürünü yansıtacak. Proje içerisinde; 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubu ve üniversite gençliği dahil tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçlara da yer verilecek.
TOKİ Kayaşehir konutlarına 16 bin 946 başvuru
15.04.2018 - 02:35 | Son Güncelleme: 15.04.2018 - 02:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından İstanbul Kayaşehir'de satışa sunulan 605 konutun başvuruları tamamlandı. Orta gelir katmanı için satışa sunulan 605 sosyal konuta 16 bin 946 başvuru geldi.
1+1'den 4+1'e kadar farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap eden konut projesinde; 1+1 dairelere bin 403, 2+1 dairelere 10 bin 211, 3+1 dairelere 4 bin 77 ve 4+1 dairelere ise 555 başvuru yapıldı. 25 Nisanda yapılacak kura çekimi sonrası konut sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedelleri 2 Mayıs'tan itibaren ödenmeye başlanacak.
Etiketler : toki,toki konutları,
556019 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/emlak/556019.aspx
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